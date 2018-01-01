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| | Ким Чен Ын отправит сборную КНДР на Олимпийские игры в Южную Корею

Ким Чен Ын отправит сборную КНДР на Олимпийские игры в Южную Корею

Сегодня, 09:12
Глава КНДР Ким Чен Ын отправит сборную страны на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2018 года в Пхёнчхане - одном из городов Южной Кореи. Об этом рассказал лидер страны, выступая перед гражданами в Новый год.

Ким Чен Ын отправит сборную КНДР на Олимпийские игры в Южную Корею

 

По словам Ким Чен Ына, войну пора заканчивать, а отношения с Южной Кореей необходимо улучшить. Для этого Пхеньян соберет национальную сборную и отправит её на ОИ-2018, которые пройдут в Пхёнчхане.

Сообщается, что КНДР пропустила последнюю дату подачи заявления для участия в зимних Олимпийских играх, но еще может объявить о своих планах до середины января. Как сообщило местное Центральное телевидение, оргкомитет Северной Кореи уже поддержал идею, поэтому отправка делегации государства вполне реальна.

На сегодняшний день главное, что волнует мировое сообщество, это вопрос безопасности Олимпиады в Южной Корее. Из-за недавнего обострения ситуации в регионе многие страны боятся отправлять туда своих спортсменов. Усугубляются опасения еще и возросшей ракетно-ядерной активностью КНДР.

Стоит отметить, что сама Южная Корея проявляет интерес к вопросу участия Пхеньяна в ОИ-2018. Несмотря на плохие отношения между двумя республиками, президент страны Мун Чже Ин неоднократно заявлял, что для спортсменов КНДР двери всегда открыты.
Игорь Махно
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