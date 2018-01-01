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| | Симеоне надеется подольше удержать атакующий дуэт Гризман – Коста

Симеоне надеется подольше удержать атакующий дуэт Гризман – Коста

Вчера, 19:20
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне надеется как можно дольше удержать дуэт нападающих Гризман – Коста.

Симеоне надеется подольше удержать атакующий дуэт Гризман – Коста

 

Мадридский «Атлетико» последние два сезона проводит не лучшую игру. В этом году финалист Лиги Чемпионов даже не смог выйти из группы турнира. Большинство проблем клуба связано с трансферным баном. «Атлетико» не мог регистрировать новых игроков до 1 января.

Этим летом клуб объявил о подписании экс-игрока «матрасников» Диего Косты. Нападающий, ранее выступавший за лондонский «Челси», сможет сыграть только после Нового года. Несмотря на бан, клуб мог продавать игроков. Из-за этого было сложно удержать звезду команды Антуана Гризмана, за которым «охотились» европейские топ-клубы.

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне выразил огромную надежду на появление на поле дуэта нападающих игроков Гризман – Коста. Эту связку можно будет увидеть уже 3 января, когда «Атлетико» проведет свой матч в Кубке Испании.

Мадридский клуб занимает вторую позицию в Чемпионате Испании. От «Барселоны» они отстают на девять очков. Команда очень мало забивает. Дома им удалось забить только восемь голов в семи играх. Меньше забили только три клуба, занимающие 12 позицию и ниже.
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