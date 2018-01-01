«Ювентус» установил очередной рекорд итальянской Серии А

Туринский «Ювентус», победив на выезде «Верону», установил новый рекорд результативности в Серии А.

Во вчерашнем матче Серии А действующий чемпион страны «Ювентус» играл на выезде против «Вероны». Туринский клуб был явным фаворитом встречи и доказал это на поле, победив со счетом 3-1. Дублем отметился аргентинский вундеркинд Пауло Дибала.Кроме победы, «Ювентусу» удалось достичь еще одной высоты. Клуб в чемпионате забивает уже 23-й раз подряд на выезде. При этом, клуб побил собственный рекорд, установленный в 2014 году. В том сезоне они забивали в 22-х матчах подряд на выезде.Туринский «Ювентус» завершил выступления в Серии А в этом году. Команда уходит на перерыв, занимая второе место в чемпионате. Отставание от главного конкурента «Наполи» составляет только одно очко. В прошлой очной встречи конкурентов, туринцы на выезде одолели неаполитанцев со счетом 1-0.