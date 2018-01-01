В Nike практически сообщили о переходе Коутиньо в «Барселону»

Представители компании Nike в одной из социальных сетей объявили о начале продаж футболок «Барселоны» с фамилией Коутиньо.

Вингер английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо уже этой зимой может перейти в ряды каталонской «Барселоны». Разговоры о трансфере 25-летнего бразильца начались почти полгода назад. После рекордного перехода Неймара в ПСЖ, «Барселона» пыталась подыскать достойную замену игроку. Тогда, скауты испанцев проявляли большой интерес к вингеру «Ливерпуля» Коутиньо. В СМИ говорили о предложении каталонцев в 135 миллионов евро за футболиста, но руководство англичан отвергло сделку.На протяжении всей осени и начале зимы разговоры о трансфере бразильца продолжались. Теперь масло в огонь подкинул официальный Twitter Nike (спонсор «Барселоны»), в котором вышел новый твит о начале продаж футболок «блаугранас» с фамилией Коутиньо. В сообщении также было сказано, что футболист «готов отжечь на Камп Ноу» (домашний стадион каталонского клуба).Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не отрицал переход своего вингера в Испанию. Тогда немец о судьбе Коутиньо сказал: «ничего не вечно, кроме моего брака». Сумма трансфера может перевесить 130 миллионов евро. Сам игрок сейчас получает зарплату 4 миллиона евро в год.