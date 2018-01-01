«Спартак» объявил об интересе к вингеру «Наполи» Джаккерини

Московский «Спартак» планирует купить вингера итальянского «Наполи» Эмануэле Джаккерини.

32-летний вингер неаполитанского клуба заинтересовал скаутов московского «Спартака». Москвичи хотят укрепить состав этой зимой, чтобы включится в чемпионскую гонку с «Локомотивом».Эмануэле Джеккерини за свою карьеру успел сыграть за несколько топ-клубов Европы. Изначально игрока выкупил туринский «Ювентус» за более чем 7 миллионов евро. За 8 миллионов евро футболист перешел в английский «Саутгемптон», за который он забил 4 гола. После годовой аренды в «Болонью», Джаккерини перебрался в «Наполи» за 2 миллиона евро. Там ему не удалось стать основным игроком, поэтому игрок с радостью перейдет в другой клуб.Для «Спартака» вариант с Джаккерини весьма удачный. Вингер может обойтись клубу почти даром, так как с возрастом футболисты только дешевеют. Тем более итальянец практически не играет за неаполитанцев.Этим летом СМИ говорили об интересе к Эмануэле со стороны питерского «Зенита». Тогда клубы не сумели договориться на счет трансфера немолодого вингера.