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| | Ибрагимович в ближайший месяц не сможет играть из-за травмы

Ибрагимович в ближайший месяц не сможет играть из-за травмы

Сегодня, 10:20
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не сможет играть за клуб в течение месяца. У шведа констатировали очередную травму.

Ибрагимович в ближайший месяц не сможет играть из-за травмы

 

Вчера состоялся матч АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» принимали дома «Саутгемптон». В игре голов забито не было. Журналисты удивились не настолько результатам, а скорее отсутствием одного из главных форвардов команды Златана Ибрагимовича.

Нападающий из Швеции только недавно восстановился от серьезной травмы, полученной в апреле этого года. Он не играл почти девять месяцев. Златану уже 36 лет, и в таком возрасте сложно футболисту заиграть после такого. Вероятнее всего, у футболиста случился рецидив недавнего повреждения или он неудачно сыграл на тренировке. По словам главного тренера «красных дьяволов» нападающий вернется только через месяц.

Для красного клуба из Манчестера сейчас сложные времена. Команда три игры подряд не может победить середнячков лиги. Лондонский «Челси» отодвинул команду на третье место. Кроме всего, во вчерашнем матче получил травму еще один нападающий клуба Ромелу Лукаку, который будет отсутствовать пару игр.
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