Игроки ЦСКА поздравили фанатов с Новым годом

Московский ЦСКА поздравил фанатов с Новым Годом. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter команды.

Никита Готский

В своем официальном аккаунте в соцсети столичная команда опубликовала видеоролик, который посвятила наступающему новогоднему празднику. В обращении спортсмены пожелали болельщикам побольше улыбок, взрывных эмоций, положительного настроения, ярких побед и радости. "", - гласит поздравительное сообщение.Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко попросил президента клуба приобрести нового бомбардира. На стенде новогодних желаний игроки повесили записки победить как во внутренних состязаниях, так и в Лиге Чемпионов.