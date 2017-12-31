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| | Игроки ЦСКА поздравили фанатов с Новым годом

Игроки ЦСКА поздравили фанатов с Новым годом

Вчера, 17:00
Московский ЦСКА поздравил фанатов с Новым Годом. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter команды.

Игроки ЦСКА поздравили фанатов с Новым годом

 

В своем официальном аккаунте в соцсети столичная команда опубликовала видеоролик, который посвятила наступающему новогоднему празднику. В обращении спортсмены пожелали болельщикам побольше улыбок, взрывных эмоций, положительного настроения, ярких побед и радости. "Мы хотим пожелать, чтобы в 2018 году все ваши планы и мечты воплощались в жизнь. С новым годом, армейцы!", - гласит поздравительное сообщение.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко попросил президента клуба приобрести нового бомбардира. На стенде новогодних желаний игроки повесили записки победить как во внутренних состязаниях, так и в Лиге Чемпионов.
Никита Готский
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