Игроки ЦСКА поздравили фанатов с Новым годом

В своем официальном аккаунте в соцсети столичная команда опубликовала видеоролик, который посвятила наступающему новогоднему празднику. В обращении спортсмены пожелали болельщикам побольше улыбок, взрывных эмоций, положительного настроения, ярких побед и радости. "Мы хотим пожелать, чтобы в 2018 году все ваши планы и мечты воплощались в жизнь. С новым годом, армейцы!", - гласит поздравительное сообщение.
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко попросил президента клуба приобрести нового бомбардира. На стенде новогодних желаний игроки повесили записки победить как во внутренних состязаниях, так и в Лиге Чемпионов.