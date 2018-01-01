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| | Гвардиола сомневается, что «горожане» смогут победить во всех турнирах

Гвардиола сомневается, что «горожане» смогут победить во всех турнирах

Сегодня, 08:05
Тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сомневается в том, что его команда сможет одержать победу во всех 4 турнирах, в которых играет.

Гвардиола сомневается, что «горожане» смогут победить во всех турнирах

 

Манчестерский клуб в этом сезоне показывает, возможно, лучшую игру за все свое существование. Хосеп Гвардиола доукомплектовал этим летом команду многомиллионными покупками, и пока что «горожан» в Английской Премьер-лиге никто не может остановить.

Перед очередным туром в лиге, тренер рассказал о своем видении будущего команды. Пока что клуб занимает первое место в АПЛ с 13 очковым отрывом (у команды еще есть игра в запасе). В Лиге Чемпионов они вышли с первого места, только один раз проиграв донецкому «Шахтеру». Также, «Манчестер Сити» принимает участие в двух внутренних кубках.

Гвардиола сообщил, что клубу, вероятно, придется пожертвовать каким-то из турниров, ведь он не сможет через каждые три дня выпускать одних и тех же основных игроков.

Для футболиста нормальное количество 1 игра в неделю. В таком случае, спортсмен успеет восстановиться к следующему спаррингу. В Англии некоторым клубам приходится играть иногда через каждые три дня. Также, клубы из туманного Альбиона не уходят в зимний отпуск как все остальные европейские команды.
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