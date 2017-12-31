Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Игроки "Фенербахче" попали в секс-скандал

Игроки "Фенербахче" попали в секс-скандал

Сегодня, 09:14
Футболисты сборной Турции отдыхали с проститутками. Игроки "Фенербахче" оказались в центре секс-скандала.

 

Футболисты турецкой национальной сборной и одного из грандов местного футбола "Фенербахче" Алпер Потук и Озан Туфан были замечены в компании двух "жриц любви". Согласно материалам журналистов, Потук незамедлительно скрылся с места событий, почуяв опасность, оставив товарища отдуваться за двоих. Данный случай произошел после выигрыша "Фенербахче" в 1/8 финала Кубка Турции.

Ранее бывший защитник каталонской "Барселоны" и испанской сборной Карлес Пуйоль побывал в России, дабы поучаствовать в жеребьевке предстоящего мундиаля по футболу. Находясь в Москве, к игроку подошли две девушки. Одна из них потребовала от него признаться ей в любви, другая попросила Карлеса заняться с ней сексом. В этот момент она вытащила резиновый фаллоимитатор и принялась размахивать им возле лица Пуйоля.
Никита Готский
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