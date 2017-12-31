Игроки "Фенербахче" попали в секс-скандал

Футболисты сборной Турции отдыхали с проститутками. Игроки "Фенербахче" оказались в центре секс-скандала.

Никита Готский

Футболисты турецкой национальной сборной и одного из грандов местного футбола "Фенербахче" Алпер Потук и Озан Туфан были замечены в компании двух "жриц любви". Согласно материалам журналистов, Потук незамедлительно скрылся с места событий, почуяв опасность, оставив товарища отдуваться за двоих. Данный случай произошел после выигрыша "Фенербахче" в 1/8 финала Кубка Турции.Ранее бывший защитник каталонской "Барселоны" и испанской сборной Карлес Пуйоль побывал в России, дабы поучаствовать в жеребьевке предстоящего мундиаля по футболу. Находясь в Москве, к игроку подошли две девушки. Одна из них потребовала от него признаться ей в любви, другая попросила Карлеса заняться с ней сексом. В этот момент она вытащила резиновый фаллоимитатор и принялась размахивать им возле лица Пуйоля.