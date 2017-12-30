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| | Криштиану Роналду решил уйти в кинематограф

Криштиану Роналду решил уйти в кинематограф

Вчера, 16:26
Знаменитый форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду сообщил о своих планах на будущее. Речь идет о том времени, когда футболист закончит спортивную карьеру. После ухода из спорта Криштиану намерен снимать кино и заниматься бизнесом.

Криштиану Роналду решил уйти в кинематограф

 

Футболист отметил, что в данный момент он сосредоточился на игре, но отдает себе отчет, что скоро придется менять род деятельности. И по этому поводу у нападающего «сливочных» уже имеется несколько идей. Звезда футбола заявил, что у него уже есть тренажерные залы, собственная линия одежды и даже отели. В связи с этим Криштиану видит себя бизнесменом и считает, что его послефутбольная жизнь будет прекрасной. Он добавил, что дело даже в деньгах, а в его позитивном настрое и уверенности.

Ранее стало известно, что нападающий «Реала» просил руководство клуба продать его летом 2018 года не дороже, чем за 100 миллионов евро. Футболист также сообщил клубам «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», которые хотели бы заполучить его в свои ряды, что будет бороться за право покинуть «сливочных». Португальский футболист, по версии журнала Forbes, занял второе место в рейтинге самых оплачиваемых европейских знаменитостей. За последний год бюджет форварда мадридского «Реала» пополнился 93 миллионами долларов.
Дарья Светозарова
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