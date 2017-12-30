Последний бой Рой Джонса в феврале 2018 года

Рой Джонс, экс-чемпион мира по боксу, в феврале завершает свою спортивную карьеру.





Рой Джонс решил совсем уйти из спорта. Последний его финальный бой состоится в городе - Пенсакола (штат Флорида, США) 8 февраля. Имя соперника не предается огласке, известно только, что бой будет проходить в первом тяжелом весе. Ранее Рой участвовал в бою с канадцем Бобби Ганна, который состоялся 18 февраля, и вышел победителем. Эта победа принесла ему звание чемпиона мира по версии WBF. Поклонники знаменитости с нетерпением ждут матч-реванш, и надеется на его победу. Многие спешат купить билеты на поединок, которые появятся в продажу уже 5 января, и их стоимость составит от 20 до 70 долларов.Рой Джонс первый в мире боксер, который стал чемпионом мира в четырех весовых категориях. На его счету 74 поединка, из которых 65 побед. Напомним, что в сентябре 2015 года, знаменитый на весь мир боксер, получил российское гражданство. Знаменитый боксер поздравил Владимира Путина с юбилеем, и заявил, что он русский.