Молодежная сборная России по хоккею обыграла Белоруссию

29 декабря проходил в Бафало, штат Нью-Йорк, Чемпионат мира по хоккею. Молодежная команда России, в которую вошли ребята до 20 лет, в третьем туре группового этапа победила команду Белоруссии. Игра окончилась со счетом 5:2 в пользу российской команды. У победителей особо отличился Клим Костин, а также Алексей Полодян, Герман Рубцов и Артур Каюмов. Фанаты нашей сборной ликовали.
Все поклонники сборной молодежной команды с нетерпением ждут новой игры, и всеми возможными способами пытаются поддержать ребят с команды. Надеемся на то, что и следующая игра будет столь удачна как и эта.