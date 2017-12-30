Молодежная сборная России по хоккею обыграла Белоруссию

29 декабря проходил в Бафало, штат Нью-Йорк, Чемпионат мира по хоккею. Молодежная команда России, в которую вошли ребята до 20 лет, в третьем туре группового этапа победила команду Белоруссии. Игра окончилась со счетом 5:2 в пользу российской команды. У победителей особо отличился Клим Костин, а также Алексей Полодян, Герман Рубцов и Артур Каюмов. Фанаты нашей сборной ликовали. 29 декабря проходил в Бафало, штат Нью-Йорк, Чемпионат мира по хоккею. Молодежная команда России, в которую вошли ребята до 20 лет, в третьем туре группового этапа победила команду Белоруссии. Игра окончилась со счетом 5:2 в пользу российской команды. У победителей особо отличился Клим Костин, а также Алексей Полодян, Герман Рубцов и Артур Каюмов. Фанаты нашей сборной ликовали.





На Чемпионате мира по хоккею сборная команда России выиграла у Белоруссии со счетом 5:2 в пользу россиян.Сборная преждевременно вышли в плей-офф турнира, унося на своем счету 6 очков. Тренер команды Валерий Брагин поделился с журналистами дальнейшими планами его молодежной команды. В дальнейшем им предстоит схлестнуться в игре с командой Швеции. Эта команда славится очень сильным вратарем, так что нашим ребятам будет не просто забить шайбу.Все поклонники сборной молодежной команды с нетерпением ждут новой игры, и всеми возможными способами пытаются поддержать ребят с команды. Надеемся на то, что и следующая игра будет столь удачна как и эта.