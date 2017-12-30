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Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

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| | Алена Голоснова в купальнике раскрыла секрет своего счастья

Алена Голоснова в купальнике раскрыла секрет своего счастья

Сегодня, 09:35
Заслуженный мастер спорта по волейболу Алена Голоснова в сети Instagram поделилась со своими подписчиками рецептом счастья. По заверению спортсменки, она придерживается позитивного образа мышления и живёт сегодняшним днём.

Алена Голоснова в купальнике раскрыла секрет своего счастья

 

В ответ на многочисленные расспросы фанатов Алены Голосновой о её понимании счастья, девушка в своём аккаунте в сети микроблогов Instagram рассказала о том, что рада считать себя оптимистом. Алена заметила, что её стакан будет всегда на половину полон, а иногда надевать очки розового цвета ей искренне нравится. Голоснова подчеркнула, что живя сегодняшним днём, она вовсе не отказывается от мыслей о будущем, о построении определённых планов. Однако, спортсменка заметила, что большинство её мыслей и устремлений сосредоточено на действительности, а не на грядущих событиях.

Своим поклонникам Алена порекомендовала жить в своё удовольствие, а также побыть для себя эгоистами. Голоснова добавила, что жизнь всего одна и её нужно прожить стоящим образом.
Александр Вест
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