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| | Американского баскетболиста уличили в покупке молчания жертвы изнасилования

Американского баскетболиста уличили в покупке молчания жертвы изнасилования

Сегодня, 11:59
Звезду американской Национальной баскетбольной лиги Эвери Бредли обвинили в злодеянии, связанном с изнасилованием. Таким образом, секс-скандалы перекочевали из киноиндустрии в мир американского спорта.

Американского баскетболиста уличили в покупке молчания жертвы изнасилования

 

Игрока клуба «Детройт Пистонс» обвиняют в изнасиловании девушки, а потом и покупке ее молчания. Сообщается, что инцидент имел место еще 23 мая. По сообщениям американских масс-медиа, Бредли тогда выступал за «Бостон Селтикс». Согласно предварительным данным, спортсмен надругался над пьяной девушкой. После того, как жертва протрезвела, она позвонила баскетболисту и обвинила в изнасиловании. Бредли решил не развивать скандал, а заплатил жертве за молчание. По имеющимся у него документам, жертва получила 400 тысяч долларов. Адвокат Бредли подчеркивает, что в контракте нет ничего, что указывало бы на вину его клиента – он направлен только на защиту репутации спортсмена и его семьи.

Игрок «Детройт Пистонс» оказался не единственным спортсменом, которого обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ранее подобным обвинения подвергся нападающий «Реал Мадрид» Криштиану Роналду. В 2009 году он якобы изнасиловал девушку, а после того, как она обвинила ее – откупился.
Дарья Светозарова
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