Роналду в очередной раз стал лучшим игроком года

Вчера были объявлены победители ежегодной футбольной премии Globe Soccer Awards. Роналду выбрали лучшим игроком года.

28 декабря в столице ОАЭ проходила церемония награждения престижной премии Globe Soccer Awards, которая выдается за успехи в футболе. Лучшие футболисты, тренеры, агенты, менеджеры, арбитры претендовали стать лауреатами.Сложнее всего было назвать победителя в номинации «Лучший игрок». Победил все же нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Игровая форма португальца была неоднозначной в этом году. В первой половине 2017-го он выдал превосходный результат, забивая много голов, выиграв несколько кубков и наград. При этом во второй половине обладатель «Золотого мяча» уже не радует былой результативностью.Награду лучшему тренеру года получил наставник Роналду и «Реала» француз Зинадин Зидан. Тренер «сливочных» выиграл Лигу Чемпионов во второй раз подряд, Чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Также его команда стала сильнейшей в Суперкубке Европы и выиграла Клубный чемпионат мира.В номинации «Лучший менеджер» победил россиянин Вадим Васильев, который занимает пост вице-президента французского «Монако».Арбитру Феликсу Брыху удалось стать лучшим арбитром года. Такие звезды футбола, как Карлес Пуйоль и Франческо Тотти, удостоились премии за большие достижение в игре номер один.