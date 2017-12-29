Донна Векич стала новым секс-символом в мире женского тенниса

В мире женского тенниса существует не только спортивная конкуренция. Оказывается теннисисткам не чуждо и обычное женское тщеславие, - каждая из них хочет слыть не только самой талантливой, но еще и самой красивой. В полку блондинок прибыло, и теперь кроме Марии Шараповой на теннисном корте сияет еще одна светловолосая нимфа – Донна Векич.

Дарья Светозарова

Тот факт, что хорватская теннисистка не входит в первую тройку и даже десятку ракеток мира, фанатов не смущает – красивой женщине позволено быть аутсайдером. Тем более, что у нее завязались романтические отношения с теннисистом из Швейцарии Станиславом Вавринкой.Векич вплотную занялась теннисом с шести лет, и все свидетельствовало об удачной спортивной карьере. Тем более, что ее отец - профессиональный футбольный вратарь, а мама добилась успеха в легкой атлетике. До занятия теннисом Донна успела два года отдать гимнастике.Сейчас на счету у Векич победа в пяти турнирах ITF и двух турнирах WTA. Пока самой большой проблемой Донны можно назвать отсутствие стабильности. Однако теннисистка замечательно владеет итальянским и английским языками. Если в спорте для нее сложится не слишком удачно, она с легкостью сменит ракетку на съемки в кино или карьеру юриста.