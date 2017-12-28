Владимир Путин не собирается посещать Олимпиаду-2018

Напомним, после масштабного разбирательства, устроенного МОК над российскими спортсменами, российская сборная вынуждена принять участие в ОИ-2018, выступая под цветами нейтрального флага. Дмитрий песков заметил, что в нынешних планах российского президента не значится посещение следующих зимних ОИ.
Стоит напомнить, некоторых спортсменов, представляющих Российскую Федерацию, отстранили от участия в Летних ОИ, которые проходили в прошлом году в Бразилии, из-за чего президент России отказался от посещения данного праздника спорта.