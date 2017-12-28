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| | Игрок «Манчестер Сити» спас команду от гола, залетев в ворота вместо мяча

Игрок «Манчестер Сити» спас команду от гола, залетев в ворота вместо мяча

Вчера, 21:00
Защитник английского «Манчестер Сити» Николас Отаменди выбил головою мяч, летевший в пустые ворота. При этом футболист сам упал в сетку.

Игрок «Манчестер Сити» спас команду от гола, залетев в ворота вместо мяча

 

Вчера, 27 декабря, состоялся очередной матч Премьер лиги Англии. В нем «Ньюкасл» принимал лидера чемпионата «Манчестер Сити». Вся игра прошла под диктовку гостей и завершилась их минимальной победой 1-0.

Одним из главных героев встречи стал защитник «горожан» Николас Отаменди, выбивший мяч практически из линии ворот головой на 34-й минуте матча. Спасение произошло при счете 1-0, так что смелая игра защитника помогла команде победить и еще больше оторваться в таблице от прямых конкурентов «Манчестер Юнайтед». Видео игрового момента выложили в Twitter City Lens.

«Манчестер Сити» умело воспользовались ошибкой «Манчестер Юнайтед», которые в прошлом туре сыграли дома вничью с новичком АПЛ «Бернли» 2-2. Теперь отрыв от «красных дьяволов» составляет целых 15 очков.

«Горожане» под руководством Пепа Гвардиолы показывают превосходную игру в этом году. За 20 туров чемпионата, они лишь один раз сыграли вничью и ни разу не проиграли. Они лидируют в таблице, имея уже 58 очков. В этом сезоне команда побила много рекордов, в том числе они выдали самую продолжительную серию из побед в АПЛ, которая уже составляет 18 побед подряд.
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