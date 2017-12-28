Россию авансом обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

По мнению экс-следователя антидопингового агентства Джека Робертсона, российские спортсмены продолжают употреблять запрещенные препараты, способствующие быстрому восстановлению после нагрузок. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Даже когда ведется расследование, атлеты из РФ не прекращают пользоваться анаболическими стероидами. Они просто не могут тренироваться по-другому, считает Робертсон. Когда спортсмены приходят в сборную России, им не оставляют иного выхода, кроме употребления допинга. Если атлет попал в команду из РФ, убежден экс-следователь WADA, значит он обязан сидеть на курсах, дабы показывать хорошие результаты на выступлениях. По словам Робертсона, настоящие чемпионы на Олимпиаде в Пхенчхане станут известны по истечении значительного времени после ее завершения и получат свои награды в конверте по почте.По мнению экс-следователя WADA, сотрудники МОК допустили грубое нарушение, позволив выступать на Играх российским спортсменам. Усугубляет ситуацию то, что в Олимпийском комитете хорошо знают об употреблении допинга атлетами из РФ, но они приняли политическое решение.