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| | Россию авансом обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

Россию авансом обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

Сегодня, 12:24
По мнению экс-следователя антидопингового агентства Джека Робертсона, российские спортсмены продолжают употреблять запрещенные препараты, способствующие быстрому восстановлению после нагрузок. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Россию авансом обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

 

Даже когда ведется расследование, атлеты из РФ не прекращают пользоваться анаболическими стероидами. Они просто не могут тренироваться по-другому, считает Робертсон. Когда спортсмены приходят в сборную России, им не оставляют иного выхода, кроме употребления допинга. Если атлет попал в команду из РФ, убежден экс-следователь WADA, значит он обязан сидеть на курсах, дабы показывать хорошие результаты на выступлениях. По словам Робертсона, настоящие чемпионы на Олимпиаде в Пхенчхане станут известны по истечении значительного времени после ее завершения и получат свои награды в конверте по почте.

По мнению экс-следователя WADA, сотрудники МОК допустили грубое нарушение, позволив выступать на Играх российским спортсменам. Усугубляет ситуацию то, что в Олимпийском комитете хорошо знают об употреблении допинга атлетами из РФ, но они приняли политическое решение.
Домбровский Сергей
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