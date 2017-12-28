Россию авансом обвинили в употреблении допинга на Олимпиаде-2018

Даже когда ведется расследование, атлеты из РФ не прекращают пользоваться анаболическими стероидами. Они просто не могут тренироваться по-другому, считает Робертсон. Когда спортсмены приходят в сборную России, им не оставляют иного выхода, кроме употребления допинга. Если атлет попал в команду из РФ, убежден экс-следователь WADA, значит он обязан сидеть на курсах, дабы показывать хорошие результаты на выступлениях. По словам Робертсона, настоящие чемпионы на Олимпиаде в Пхенчхане станут известны по истечении значительного времени после ее завершения и получат свои награды в конверте по почте.
По мнению экс-следователя WADA, сотрудники МОК допустили грубое нарушение, позволив выступать на Играх российским спортсменам. Усугубляет ситуацию то, что в Олимпийском комитете хорошо знают об употреблении допинга атлетами из РФ, но они приняли политическое решение.