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| | Страшная травма Неймара в 2014 году могла стать концом его карьеры

Страшная травма Неймара в 2014 году могла стать концом его карьеры

Вчера, 21:20
Нападающий сборной Бразилии Неймар мог повесить бутсы на гвоздь еще в 2014 году, когда получил серьезную травму позвоночника.

Страшная травма Неймара в 2014 году могла стать концом его карьеры

 

В одном из своих интервью самый дорогой трансфер за всю историю футбола Неймар рассказал о том, что мог бы сейчас уже не играть в футбол. Причиной заката карьеры одного из лучших футболистов мира могла стать серьезная травма, полученная в матче Чемпионата мира 2014 в Бразилии.

Неймар, в игре против Колумбии, получил травму позвоночника, точнее его перелом. Игрок не мог даже двигаться, и многие говорили о том, что его карьере конец. На мундиале игрок больше не сыграл, но травму ему все же удалось вылечить и продолжить играть за «Барселону». По его словам, он мог больше не выступать, если бы перелом был смещен на 2 сантиметра в любую сторону.

Неймар сейчас игрок французского ПСЖ. Он стал самым дорогим трансфером в истории футбола, перейдя из «Барселоны» за 225 млн евро. Последние два года техничный бразилец занимает третье место в номинации на «Золотой мяч», уступая только Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Бразилия провалила домашний мундиаль. Уже без Неймара, латиноамериканцы с позором проиграли Германии 7-1, а в матче за бронзовые награды уступили Голландии 3-0. Это самые провальные игры сборной за историю выступлений на ЧМ.
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