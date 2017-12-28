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| | Экс-игрок сборной Уругвая установил рекорд по количеству клубов, за которых он сыграл

Экс-игрок сборной Уругвая установил рекорд по количеству клубов, за которых он сыграл

Вчера, 23:30
Экс-форвард главной команды Уругвая Себастьян Абреу побил рекорд по количеству клубов, за которых он успел сыграть. «Аудакс Итальяно» стал 26-м клубом уругвайца.

Экс-игрок сборной Уругвая установил рекорд по количеству клубов, за которых он сыграл

 

Нападающему из Уругвая уже исполнился 41 год. Карьеру он пока что не планирует завершать, хоть и для футболиста его ранга игра на профессиональном уровне редкость. Абреу выступал за сборную Уругвая, причем удачно. За свою карьеру он провел 70 игр за главную национальную команду и забил 26 голов.

В новую команду уругваец перешел в качестве свободного агента из клуба Второго дивизиона Чили по футболу. Несмотря на свой возраст, нападающий в каждом клубе забивает достаточно много голов. В своем предыдущем он забил 11 голов за 13 матчей.

Себастьян Абреу также играл и в европейских клубах. Он защищал цвета испанских «Депортиво» и «Реал Сосьедад» в 1997 и 2009 годах соответственно. Кроме этого, латиноамериканец в 2009 году успел поиграть и в греческом «Арисе».

Большинство клубов, за которых выступал футболист, были из Южной Америки и Мексики. Однажды, Абреу перешел даже в израильский «Бейтар», но не смог там надолго закрепиться.
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