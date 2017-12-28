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| | В Брянске Волейбольный матч пришлось прервать - одна из команд опаздывала на поезд

В Брянске Волейбольный матч пришлось прервать - одна из команд опаздывала на поезд

Сегодня, 10:56
Матч между волейбольными командами «Брянск» и «Гатчинка» не довели до конца. Причиной этому послужило желание спортсменок успеть на поезд, отбывающий в Петербург.

В Брянске Волейбольный матч пришлось прервать - одна из команд опаздывала на поезд

 

Игра рамках финального дня турнира состоялась в Брянске. Матч отличался упорной борьбой соперников. Доля спортивного поединка должна была решиться в последнем сете. Однако волейболистки «Гатчинки» отказались выходить на площадку. Они сослались на то, что могут опоздать на поезд и не уехать домой Петербург. Следующий подвижный состав отправится в Северную столицу РФ из Брянска только через сутки. Волейболистки не захотели оставаться в гостях так долго, поэтому решили не доигрывать матч.

Победу присудили команде «Брянск». Ей отдали последний сет, а спортсменки из Петербурга предпочли побыстрее уехать домой, не обращая внимание на поражение.
Домбровский Сергей
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