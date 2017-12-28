«Интер» потерпел поражение в миланском дерби и прекратил участие в Кубке Италии

В среду прошел матч четвертьфинала Кубка Италии, где встретились две команды из Милана. В следующий этап прошел «Милан».

Вчера состоялось одно из самых интересных противостояний в Италии. Два вечных супротивника из столицы моды сошлись в матче четвертьфинала Кубка Италии.Явного фаворита в этой встрече не было, хотя последние игры «Милана» давали неявное преимущество именно «Интеру». Часто команды на кубковые матчи выпускают резервные составы, чтобы сохранить силы основным игрокам перед играми чемпионата. В этом случае, обе команды выставили основные, боевые составы.Игра была равно, несколько острых моментов имели обе миланских команды. В средине первого тайма «Интеру» удалось поразить ворота Доннаруммы, но после просмотра видео-повтора, гол отменили. В основное время больше голов не было забито.В первом тайме дополнительного времени «Милан» начал прессинговать соперника. В результате, на 104 минуте встречи Патрик Кутроне вывел красно-черных вперед. Встреча так и закончилась победой «Милана».В полуфинале Кубка Италии «Милан» ждет встреча с «Лацио».Эта победа стала важна не только для клуба, но и для главного тренера Дженнаро Гаттузо, которого могли уволить в случае поражения. Пока что судьба тренера клуба неизвестна.