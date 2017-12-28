ФИФА выразили благодарность вкладу Мутко в подготовку ЧМ 2018

В Международной футбольной федерации (ФИФА) дали комментарий тому, что Виталий Мутко сложил с себя обязанности главы оргкомитета «Россия-2018». В федерации благодарность за его огромный вклад в подготовку ЧМ 2018.

27 декабря Виталий Мутко заявил, что он принял решение больше не быть главой организационного комитета «Россия-2018», созданного в 2011 году и занимался подготовкой к домашнему Чемпионату мира в 2018 году по футболу.Виталий Мутко стал председателем этого комитета с самого начала, после его создания. Он руководил проектами строительства стадионов, подготовкой инфраструктуры городов, которые примут матчи мундиаля, созданием всех подходящих условий для стран-участниц мирового форума.В связи с недавним скандалом из-за допинга, который может даже затронуть и российский футбол, Виталий Мутко решил уйти с поста председателя. Руководство подготовкой к ЧМ возьмет в свои руки директор все того же комитета Сергей Сорокин.Также стало известно, что Мутко временно сложил с себя обязанности президента РФС (Российский футбольный союз). Причиной такого решения стали новые факты, которые могут доказать причастность российских футболистов к приему допинга. В недавнем списке 300-а спортсменов, подозреваемых в нечестной игре, который МОК передала многим спортивным организациям, числится и практически все основные игроки сборной России.