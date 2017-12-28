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| | ФИФА выразили благодарность вкладу Мутко в подготовку ЧМ 2018

ФИФА выразили благодарность вкладу Мутко в подготовку ЧМ 2018

Сегодня, 09:52
В Международной футбольной федерации (ФИФА) дали комментарий тому, что Виталий Мутко сложил с себя обязанности главы оргкомитета «Россия-2018». В федерации благодарность за его огромный вклад в подготовку ЧМ 2018.

ФИФА выразили благодарность вкладу Мутко в подготовку ЧМ 2018

 

27 декабря Виталий Мутко заявил, что он принял решение больше не быть главой организационного комитета «Россия-2018», созданного в 2011 году и занимался подготовкой к домашнему Чемпионату мира в 2018 году по футболу.

Виталий Мутко стал председателем этого комитета с самого начала, после его создания. Он руководил проектами строительства стадионов, подготовкой инфраструктуры городов, которые примут матчи мундиаля, созданием всех подходящих условий для стран-участниц мирового форума.

В связи с недавним скандалом из-за допинга, который может даже затронуть и российский футбол, Виталий Мутко решил уйти с поста председателя. Руководство подготовкой к ЧМ возьмет в свои руки директор все того же комитета Сергей Сорокин.

Также стало известно, что Мутко временно сложил с себя обязанности президента РФС (Российский футбольный союз). Причиной такого решения стали новые факты, которые могут доказать причастность российских футболистов к приему допинга. В недавнем списке 300-а спортсменов, подозреваемых в нечестной игре, который МОК передала многим спортивным организациям, числится и практически все основные игроки сборной России.
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