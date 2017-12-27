Экс-игрок сборной России Константин Зырянов повесил бутсы на гвоздь

Экс-игрок российской сборной и питерского «Зенита» Константин Зырянов решил повесить бутсы на гвоздь. Карьеру футболист завершает в 40-летнем возрасте.

Константин Зырянов начал карьеру футболиста еще в 1995 году. Первым его клубом был пермский «Амкар». В 2000 году он перешел в московское «Торпедо», а уже там его заметил амбициозный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Зырянов провел в основе клуба семь полноценных сезонов. На закате карьеры, в 2014 году, он перешел в фарм-клуб питерцев «Зенит-2», в котором и выступал до этого времени в качестве играющего тренера.Всего за карьеру Зырянов провел 743 матча за клубы и забил 110 голов. Наибольшего успеха он смог достичь в составе «Зенита». Три раза ему удавалось стать чемпионом страны, раз выиграл Кубок и Суперкубок России, а также получил одну из самых главных побед в Кубке и Суперкубке УЕФА.Константин Зырянов принял участие в 51-м официальном матче за сборную России, и смог забить 7 голов. При этом, ему удалось стать бронзовым призером Чемпионата Европы в 2008 году.В 2007 году Зырянова признали лучшим игроком Чемпионата России по мнению футболистов, тренеров, журналистов. Также российский полузащитник вошел в символическую команду Чемпионата Европы 2008 по версии УЕФА.