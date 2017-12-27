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| | Экс-капитан сборной Мексики Клаудио Суарес предсказал фаворитов ЧМ 2018

Экс-капитан сборной Мексики Клаудио Суарес предсказал фаворитов ЧМ 2018

Вчера, 19:48
Экс-капитан сборной Мексики Клаудио Суарес дал обширное интервью, в котором рассказал о взаимоотношении с партнерами по команде, о собственном виденье фаворита ЧМ 2018 и что он ждет от сборной.

Экс-капитан сборной Мексики Клаудио Суарес предсказал фаворитов ЧМ 2018

 

Клаудио Суарес рассказал журналистам в интервью о своем партнере по сборной Рикардо Пелаэсе. Изначально, футболисты были друзьями, но когда они стали играть против друг друга, за главных конкурентов в чемпионате, дружбе пришел конец. Иногда доходило даже до драк. Лишь в сборной футболисты могли нормально общаться.

Также Клаудио поведал, что мексиканские болельщики имеют огромные амбиции на свою родную команду. Они хотят ее победы на мундиале. Пока что, по мнению экс-капитана, Мексике не хватает стабильности и мотивации. Сборной сложно настроится на сильного соперника, поэтому часто пропускают голы.

Не обошлось и от предсказаний. Футболист считает, что фаворитом турнира является нынешний его обладатель – сборная Германия. Также, со счетов нельзя списывать и Испанию. Самой сильной командой в Америке Суарес назвал сборную Бразилии, которая заняла первое место в отборе на ЧМ 2018.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России. Мексике будут противостоять команды Германии, Швейцарии и Южной Кореи.
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