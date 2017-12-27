Президент «Зенита» опроверг информацию о возможном уходе Манчини из клуба

Владелец «Зенита» из Санкт-Петербурга Сергей Фурсенко в своем интервью рассказал журналистам о своем мнении об информации насчет возможного ухода из клуба главного тренера Роберто Манчини.

Недавно в итальянских изданиях появилась информация, что главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини скоро может стать тренером «Милана».Эта информация пока что официально не подтверждена ни руководством «Милана» ни самим тренером. Сергей Фурсенко решил прояснить ситуацию с этим. Он сказал, что журналисты много чего говорят, и пока что Манчини будет тренировать команду после выхода футболистов из отпуска.На решение итальянского тренера может повлиять ситуация в клубе. «Зенит» на зимние каникулы вышел на третьей позиции. Также команда всего лишь участвует в Лиге Европы (второй по престижности кубковый турнир в Европе).Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, бывший игрок команды, не удовлетворяет своими результатами руководство клуба. Судьба тренера решится после сегодняшнего миланского дерби «Милан» - «Интер». Игра пройдет в рамках четвертьфинала кубка Италии. В случае фиаско, тренер будет уволен. А вакантное место на посту многомиллионного состава миланского клуба станет свободным.