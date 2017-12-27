NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Адвокат Родченкова: В России моего клиента ожидает смерть

Адвокат Родченкова: В России моего клиента ожидает смерть

Сегодня, 12:07
Адвокат бывшего представителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолтер, выразил мнение, что в Международном олимпийском комитете не предпримут попытки обеспечить безопасность Родченкова.

Адвокат Родченкова: В России моего клиента ожидает смерть

 

Представитель Родченкова опасается за его жизнь, он считает, что власти России - потенциальная угроза для него. МОК должен действовать. Адвокату предложили различные варианты, как предотвратить слежку за Родченковым со стороны России.

Вероятно, что если бы информатор WADA находился "вне зоны доступа", то коррупционеры, которые выступали против полного отстранения России, стали бы довольными.

Джим Уолтер заявил, что Россия лоббирует представителей правительства США, чтобы они экстрадировали Григория Родченкова в РФ. Если этого произойдет, то информатора WADA ожидают ужасные пытки и смерть. 
Любовь Шевцова
Новости по теме
Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск
Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск

Информатора антидопингового агентства WADA Григория Родченкова ищет международный розыск. Соответствующую заявку подали представители Басманного суда в Москве.

Мосгорсуд отменил арест дома информатора WADA Родченкова
Мосгорсуд отменил арест дома информатора WADA Родченкова

Согласно официальному пресс-релизу Мосгорсуда, решение, связанное с арестом дома одного из главных информаторов WADA Григория Родченкова, было отменено. Это

СМИ: В России арестовали имущество информатора WADA
СМИ: В России арестовали имущество информатора WADA

В России арестовали имущество Григория Родченкова. Фигуранта уголовного дела обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости