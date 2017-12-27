Адвокат Родченкова: В России моего клиента ожидает смерть

Адвокат бывшего представителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолтер, выразил мнение, что в Международном олимпийском комитете не предпримут попытки обеспечить безопасность Родченкова.

Любовь Шевцова

Представитель Родченкова опасается за его жизнь, он считает, что власти России - потенциальная угроза для него. МОК должен действовать. Адвокату предложили различные варианты, как предотвратить слежку за Родченковым со стороны России.Вероятно, что если бы информатор WADA находился "вне зоны доступа", то коррупционеры, которые выступали против полного отстранения России, стали бы довольными.Джим Уолтер заявил, что Россия лоббирует представителей правительства США, чтобы они экстрадировали Григория Родченкова в РФ. Если этого произойдет, то информатора WADA ожидают ужасные пытки и смерть.