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| | Паралимпийская спортсменка готова к эвтоназия в Бельгии

Паралимпийская спортсменка готова к эвтоназия в Бельгии

Вчера, 15:38
Британская паралимйская чемпионка Марике Верворт готовится к эвтаназии. Сейчас она находится в Бельгии в больнице, где ожидает операции.

Паралимпийская спортсменка готова к эвтоназия в Бельгии

 

По словам пациентки, она больше не желает страдать, для нее это очень сложно. В связи с этим она чуть не впадала в депрессию. Верворт много плачет, у нее никогда ранее не было такого негативного состояния, а ныне она еще и лишается зрения. Паралимпийскую чемпионку недавно осмотрел окулист и заявил, что ничем помочь уже не может, так как вся проблема заключается. Принимая во внимание такое состояние, она решилась на проведение операции.

Не так давно Мариеке Верворт выпустила автобиографию под названием "Другая сторона монеты". В ней она рассказала, какие трудности ей пришлось испытать и как спорт стал для нее настоящим спасением. Она оказался вторым спортсменом на территории, уступая игроку английского "Манчестер Сити" Кевину де Брейне. Помимо этого, она удостоилась премии "Женщина года" наравне с Ангелой Меркель.
Никита Готский
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