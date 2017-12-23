Московский «Луч» с разгромом проиграл дома «Ростов-Дону»

Гандболистки московского клуба «Луч» в очередной раз проиграли. На этот раз их разгромил «Ростов-на-Дону».

Сегодня состоялся матч женской Суперлиги России по гандболу, в котором московский «Луч» принимал команду из одноименного города «Ростов-на-Дону».Явным фаворитом матча были гости, так как москвички за шесть матчей до этого не одержали ни одной победы в чемпионате. «Ростов-на-Дону» сыграли до этого восемь матчей, в шести из которых праздновали победы. Сегодняшняя игра прошла под диктовку гостей. Результат игры оказался предсказуемым: гандболистки из Ростова разгромили соперниц со счетом 35:16.После этой игры команда гостей смогла укрепиться на третий позиции в чемпионате, имея поровну очков с «Кубанью». У «Ростов-на-Дону» на одну игру меньше. Для девушек из команды «Луч» ничего не изменилось. Они остаются аутсайдерами Суперлиги, имея в своем активе только одно очко.