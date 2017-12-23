«Барселона» уничтожила мадридский «Реал» на его же стадионе

Каталонская «Барселона» победила в выездном матче главных конкурентов из мадридского «Реала» с разгромным счетом 3-0.

Начиная с августа 2017 года, когда стало известно о времени проведения эль-классико, весь мир с нетерпением ждал главного противостояния двух сильнейших клубов мира. Матч «Барселоны» с «Реалом» стал последним для клубов в осенней части чемпионата. Обе команды выставили основные составы, поэтому в очередной раз между собой сыграли два лучших футболиста мира и пятикратные обладатели Золотого мяча - Лионель Месси и Криштиану Роналду.Матч выдался интересным, и в первом тайме доминировали хозяева. Все изменилось, когда 54-й минуте второго тайма Луис Суарес вывел каталонский клуб вперед. Позже, защитник «Реала» получил красную карточку. На 64-й минуте Лионель Месси забил пенальти в ворота «сливочных», а уже на последних секундах Видаль поставил точку в сегодняшнем противостоянии.Матч закончился разгромной победой каталонской «Барселоны» 3-0. Очередной гол забил нападающий Лионель Месси. Для него он стал 25-м в истории противостояния в эль-классико. Это лучший результат за всю историю противостояния клубов. При этом аргентинец забил 15 голов в Мадриде.После матча «Барселона» осталась на первом месте в чемпионате Испании. Отрыв от «Реала», занимающий 4-ю позицию, составляет 14 очков. У мадридцев еще одна игра в запасе.