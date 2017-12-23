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| | Бывший одноклубник Месси назвал его проклятием

Бывший одноклубник Месси назвал его проклятием

Вчера, 17:24
Бывший игрок «Барселоны» Хави назвал аргентинца Лионеля Месси проклятием для «Реала».

Бывший одноклубник Месси назвал его проклятием

 

Об этом испанец Хави заявил перед матчем эль-классико. По его мнению, Месси лучший игрок главного противостояния в испанском и мировом футболе. При этом, Хави считает, что аргентинца уважают даже болельщик соперника.

До сегодняшнего матча с мадридским «Реалом», Месси успел забить 24 гола за «Барселону» в эль-классико. Это лучший результат за всю историю противостояния клубов. При этом, 14 голов Лионель забил, играя на выезде в Мадриде.

Аргентинский нападающий Лионель Мессии стал игроком каталонской «Барселоны» еще в 13 лет. Тогда испанский клуб рисковал, так как подписал мальчика, у которого были серьезные проблемы со здоровьем. Но спустя несколько лет, молодой Месси стал лидером атак «Барселоны». За много лет игры в одном клубе он сумел побить множество мировых рекордов результативности.

Сейчас аргентинцу уже 30 лет. Недавно он подписал новый контракт с «Барселоной», став при этом самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
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