Бывший одноклубник Месси назвал его проклятием

Бывший игрок «Барселоны» Хави назвал аргентинца Лионеля Месси проклятием для «Реала».

испанец Хави заявил

Об этомперед матчем эль-классико. По его мнению, Месси лучший игрок главного противостояния в испанском и мировом футболе. При этом, Хави считает, что аргентинца уважают даже болельщик соперника.До сегодняшнего матча с мадридским «Реалом», Месси успел забить 24 гола за «Барселону» в эль-классико. Это лучший результат за всю историю противостояния клубов. При этом, 14 голов Лионель забил, играя на выезде в Мадриде.Аргентинский нападающий Лионель Мессии стал игроком каталонской «Барселоны» еще в 13 лет. Тогда испанский клуб рисковал, так как подписал мальчика, у которого были серьезные проблемы со здоровьем. Но спустя несколько лет, молодой Месси стал лидером атак «Барселоны». За много лет игры в одном клубе он сумел побить множество мировых рекордов результативности.Сейчас аргентинцу уже 30 лет. Недавно он подписал новый контракт с «Барселоной», став при этом самым высокооплачиваемым футболистом в мире.