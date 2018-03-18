Поклонники раскритиковали новый образ Маргариты Овсянниковой

Маргарита Овсянникова являлась звездой шоу «Дом-2», но после её ухода с проекта поклонники в комментариях стали засыпать девушку оскорблениями из-за её нового образа.

Вещий Олег

Звезда «Дом-2» сменила имидж. Теперь она не выглядит беззащитной девушкой, которой постоянно нужна помощь. Однако поклонники встали на защиту Саймона Марданшина, поверив в недоброжелательность Овсянниковой. Ранее его массово обвиняли в жестоком обращении с девушками, но теперь среди подписчиков экс-участницы проекта всё поменялось., - написала одна из подписчиц. Свыше сотни других пользователей Instagram присоединились к ряду оскорблений в её адрес.Некоторые считают, что именно поведение Овсянниковой и её новый образ стали причиной разрыва отношений с Саймоном. Несмотря на многочисленные негативные комментарии, девушка остаётся популярной в Instagram. Сейчас на неё подписано свыше 200 тысяч человек.