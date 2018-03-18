"Русская Кардашьян" надела купальник и "раздела" грудь

"Русская Кардашьян" продолжает публиковать "голые" фото, на которых одежды - самый минимум, чтобы прикрыть интимные места. В этот раз Анастасия Квитко предстала перед фолловерами в купальнике, который, скорее оголяет, чем скрывает грудь.

Модель Анастасия Квитко, известная как "русская Кардашьян", является обладательницей пышных форм, хоть и продолжает настаивать, что все они - лишь дар природы и незначительных усилий в спортзале. В микроблоге знаменитости появилось очередное "раздетое" фото, на котором Квитко на побережье Майями позирует перед камерой. Для этого блогер выбрала черный боди-купальник, в котором грудь едва прикрывается. Подобными снимками подписчиков девушки не удивить, но все равно комментарии усыпаны комплиментами.

"Голая" грудь Анастасии Квитко не дает покоя представителям прекрасного пола, которые упражняются в написании лучшего комплимента знаменитости. Прежде "русская Кардашьян" показывала снимок в другом купальнике, из-за него ее назвали "порнозвездой" - настолько откровенным был наряд, что грудь совершенно в него не поместилась и свисала из-под "треугольничков" бикини.