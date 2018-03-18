ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

Мнения

ТОП «полезных продуктов» , которые вредят здоровью

К чему ведет увлечение «полезной пищей»?

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

«Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской Аналитики рассказали о возможных дисплеях в LG G7 и G8 Ким Кардашьян поделилась снимком дочки Чикаго В Пермской области дом 85-летнего пенсионера оказался закованным в лёд Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос Перепалка полуголых частниц «Дом-2» завершилась дракой Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование
| | "Русская Кардашьян" надела купальник и "раздела" грудь

"Русская Кардашьян" надела купальник и "раздела" грудь

Сегодня, 08:15
"Русская Кардашьян" продолжает публиковать "голые" фото, на которых одежды - самый минимум, чтобы прикрыть интимные места. В этот раз Анастасия Квитко предстала перед фолловерами в купальнике, который, скорее оголяет, чем скрывает грудь.

"Русская Кардашьян" надела купальник и "раздела" грудь

 

Модель Анастасия Квитко, известная как "русская Кардашьян", является обладательницей пышных форм, хоть и продолжает настаивать, что все они - лишь дар природы и незначительных усилий в спортзале. В микроблоге знаменитости появилось очередное "раздетое" фото, на котором Квитко на побережье Майями позирует перед камерой. Для этого блогер выбрала черный боди-купальник, в котором грудь едва прикрывается. Подобными снимками подписчиков девушки не удивить, но все равно комментарии усыпаны комплиментами.

"Русская Кардашьян" надела купальник и "раздела" грудь

 

"Голая" грудь Анастасии Квитко не дает покоя представителям прекрасного пола, которые упражняются в написании лучшего комплимента знаменитости. Прежде "русская Кардашьян" показывала снимок в другом купальнике, из-за него ее назвали "порнозвездой" - настолько откровенным был наряд, что грудь совершенно в него не поместилась и свисала из-под "треугольничков" бикини.
Новости по теме
«Русская Кардашьян» Квитко показала грудь фанатам в Instagram
«Русская Кардашьян» Квитко показала грудь фанатам в Instagram

«Русская Кардашьян» Квитко показала грудь фанатам в Instagram. Фотомодель надела очень откровенный купальник, подчеркивающий ее пышные формы в зоне декольте.

"Русская Ким Кардашьян" продолжает соблазнять подписчиков

Российская модель Анастасия Квитко, известная как "русская Ким Кардашьян" из-за сходства фигурой с американской теледивой, продолжает соблазнять подписчиков. В

«Русская Кардашьян» показала пышную грудь на откровенном фото
«Русская Кардашьян» показала пышную грудь на откровенном фото

Модель Анастасия Квитко, которую называют «Русской Кардашьян», показала пышную грудь на откровенном снимке. Фотография была опубликована в микроблоге

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости