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| | «Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской

«Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской

Сегодня, 20:20
Анастасия Волочкова обещала поделиться с поклонниками своей долгожданной трансформацией и сделала это. А фанаты пришли в восторг от такого преображения.

«Помолодела лет на 10»: Волочкова изумила поклонников новой причёской

 

Ранее «ВладТайм» писало, что Волочкова собралась поменять свою самую проблемную и много обсуждаемую зону – волосы. Балерину всё время упрекали в отвратительном уходе за шевелюрой, просили «крысиный хвостик» хоть иногда мыть. Но Волочкова всё передумала по-своему. Артистка отправилась на наращивание волос.

Результатом она сразу поделилась с почитателями и «хабалками с нищебродами», как она сама подписчиков временами называет. Но конечный вариант волос балерины заставил раскрыть от изумления рты всех. Громоздкая женщина за пару часов превратилась в нежную девушку. Причёска действительно настолько подходит Анастасии, что молодит её на 5-10 лет. Но хейтеры нашли, чему сделать замечания: теперь им не нравится материал, из которого сделаны волосы, и сама идея «лепить чёрте что». Но Анастасии результат по душе.
Елизавета Трюфель
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