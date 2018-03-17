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| | Олег Газманов оказался в эпицентре военной перестрелки

Олег Газманов оказался в эпицентре военной перестрелки

Сегодня, 19:53
Всё это происходило во время съёмки нового клипа к песне «Бессмертный полк». Олег Газманов стоял, не двигаясь, а повсюду бегали военные с автоматами. Время от времени раздавалась стрельба.

Олег Газманов оказался в эпицентре военной перестрелки

 

Сам Газманов акцентировал внимание на том, что ему было сказано стоять, не двигаясь. Запрещено было даже моргать. Но когда на человека бежит толпа военных и начинает стрелять, то придерживаться правил практически невозможно. Газманов подтвердил это на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что в эпицентр стрельбы он попал во время съёмок клипа новой песни «Бессмертный полк». По всей видимости, её премьера состоится лишь ко Дню победы, о чём свидетельствуют хэштеги исполнителя.

Поклонники назвали Газманова мужественным. «Олег, вы герой, далеко не каждый сможет вот так стоять на месте во время стрельбы вокруг», - написала одна из подписчиц. Короткий видеоролик со съёмочной площадки всего за пару минут просмотрели свыше 10 тысяч человек.
Вещий Олег
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