Олег Газманов оказался в эпицентре военной перестрелки

Сам Газманов акцентировал внимание на том, что ему было сказано стоять, не двигаясь. Запрещено было даже моргать. Но когда на человека бежит толпа военных и начинает стрелять, то придерживаться правил практически невозможно. Газманов подтвердил это на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что в эпицентр стрельбы он попал во время съёмок клипа новой песни «Бессмертный полк». По всей видимости, её премьера состоится лишь ко Дню победы, о чём свидетельствуют хэштеги исполнителя.
Поклонники назвали Газманова мужественным. «Олег, вы герой, далеко не каждый сможет вот так стоять на месте во время стрельбы вокруг», - написала одна из подписчиц. Короткий видеоролик со съёмочной площадки всего за пару минут просмотрели свыше 10 тысяч человек.