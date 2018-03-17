Олег Газманов оказался в эпицентре военной перестрелки

Всё это происходило во время съёмки нового клипа к песне «Бессмертный полк». Олег Газманов стоял, не двигаясь, а повсюду бегали военные с автоматами. Время от времени раздавалась стрельба.

Вещий Олег

Сам Газманов акцентировал внимание на том, что ему было сказано стоять, не двигаясь. Запрещено было даже моргать. Но когда на человека бежит толпа военных и начинает стрелять, то придерживаться правил практически невозможно. Газманов подтвердил это на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что в эпицентр стрельбы он попал во время съёмок клипа новой песни «Бессмертный полк». По всей видимости, её премьера состоится лишь ко Дню победы, о чём свидетельствуют хэштеги исполнителя.Поклонники назвали Газманова мужественным., - написала одна из подписчиц. Короткий видеоролик со съёмочной площадки всего за пару минут просмотрели свыше 10 тысяч человек.