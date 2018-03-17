Полежайкин из «Папиных дочек» раскрыл секрет невероятного похудения

Новый выпуск ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» был посвящен создателям и героям известного киножурнала «Ералаш». На программу были приглашены Борис Грачевский и его коллеги. Среди них оказался и Михаил Казаков. Благодаря своей «выдающейся» внешности юный артист запомнился многим телезрителям. Миша всегда был полненьким, но практически не комплексовал по этому поводу.
Когда Казаков появился в студии передачи, то многие были весьма удивлены. Артист неимоверно похудел. Полежайкин сообщил, что не занимался длительными тренировками и не сидел на диетах. Михаил рассказал, что два месяца занимался спортивной ходьбой. В результате, актера не узнают многие знакомые.
Казаков также отметил, что актерская карьера его больше не интересует. Он вернулся в Тверь и открыл свой бизнес. Михаил счастлив в браке и у него есть сын Мирослав.