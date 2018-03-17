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| | Полежайкин из «Папиных дочек» раскрыл секрет невероятного похудения

Полежайкин из «Папиных дочек» раскрыл секрет невероятного похудения

Сегодня, 19:26
Актер Михаил Казаков, известный зрителям как Илья Полежайкин из сериала «Папины дочки», похудел на несколько десятков килограмм. Теперь артиста не узнать. Казаков признался, что добился стройности благодаря спортивной ходьбе.

Полежайкин из «Папиных дочек» раскрыл секрет невероятного похудения

 

Новый выпуск ток-шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» был посвящен создателям и героям известного киножурнала «Ералаш». На программу были приглашены Борис Грачевский и его коллеги. Среди них оказался и Михаил Казаков. Благодаря своей «выдающейся» внешности юный артист запомнился многим телезрителям. Миша всегда был полненьким, но практически не комплексовал по этому поводу.

Когда Казаков появился в студии передачи, то многие были весьма удивлены. Артист неимоверно похудел. Полежайкин сообщил, что не занимался длительными тренировками и не сидел на диетах. Михаил рассказал, что два месяца занимался спортивной ходьбой. В результате, актера не узнают многие знакомые.

Казаков также отметил, что актерская карьера его больше не интересует. Он вернулся в Тверь и открыл свой бизнес. Михаил счастлив в браке и у него есть сын Мирослав.
Татьяна Преображенская
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