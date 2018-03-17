Татьяна Навка и Дмитрий Песков подумывают о пополнении в семье

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка посетила программу «Секрет на миллион». Ведущая шоу Лера Кудрявцева смогла выведать у спортсменки ее тайные желания.

Домбровский Сергей

Татьяна Навка с Дмитрием Песковым задумываются о рождении сына. До этого у них появлялись на свет исключительно девочки. Песков просто мечтает о мальчике, но за недостатком свободного времени не может себе позволить долго общаться с семьей. У Татьяны Навки есть дочь от первого брака. Песков тоже является отцом девочки от предыдущих отношений. Фигуристка и политик воспитывают совместного ребенка – Надежду.По словам Навки, основной проблемой в их семье является отсутствие свободного времени. Чрезмерная занятость мужа и жены приводит к тому, что они чрезвычайно мало общаются друг с другом. Навка согласна родить Пескову сына, она уже морально подготовилась к этому и призывает супруга больше времени уделять семье, дабы претворить желаемое в действительность.