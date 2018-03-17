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| | Бузова задумалась над предложением таксиста из Владикавказа стать его невестой

Бузова задумалась над предложением таксиста из Владикавказа стать его невестой

Сегодня, 18:23
Немолодой таксист из Владикавказа предложил Ольге Бузовой стать его невестой. Над таким предложением певица задумалась.

Бузова задумалась над предложением таксиста из Владикавказа стать его невестой

 

Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram забавный ролик, в котором немолодой таксист из Владикавказа предлагает солистке стать его невестой. На видео мужчина в кепке, куртке, солнцезащитных очках и с микрофоном в руках рассказал о сенсации в шоу-бизнесе. По его словам, Ольга Бузова приняла предложение руки и сердца простого таксиста из Владикавказа. После вступительной речи автор ролика передал микрофон так называемому жениху. Таксист исполнил композицию по мотивам хита «Медуза» рэп-исполнителя Matrang. Мужчина начал жаловаться на тяжелую судьбу водителя, каждый день поднимающегося с постели в пять утра, дабы заработать на буханку хлеба.

При этом таксист восхвалял Бузову, которая ездит по самым красивым городам Европы с концертами и зарабатывает много денег. Жители Владикавказа сразу узнали главного героя ролика. Жених Бузовой действительно работает таксистом. Местные жители называют его «Лучано на Павароте». Пользователи активно смотрят данное видео, всего за шесть часов публикация набрала около 1,5 млн отметок «Нравится». Поклонники советуют Бузовой обратить внимание на этого мужчину, поскольку он абсолютно не похож на избалованных парней, с которыми привыкла общаться звезда, и сможет защитить ее в случае необходимости.
Домбровский Сергей
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