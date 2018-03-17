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| | Юрий Дудь станет дебютным гостем на новом шоу Басты "GazLife"

Юрий Дудь станет дебютным гостем на новом шоу Басты "GazLife"

Сегодня, 17:30
В скором времени стартует новое шоу Василия Вакуленко под название «GazLife». Знаменитый журналист Юрий Дудь побывает в роли первого гостя. На этот раз задавать уже вопросы будет не он, а Баста и Киевстонер.

Юрий Дудь станет дебютным гостем на новом шоу Басты "GazLife"

 

Василий Вакуленко на своей странице Instagram сообщил, что на просторах YouTube выходит новое шоу. Баста совместно с Киевстонером попробуют себя в роли журналистов. Намечается много юмора от Киевстонера и креативные идеи от Василия Вакуленко. Баста отметил, что составлять вопросы будут поклонники гостей или просто интернет-пользователи.

Подписчики Василия Вакуленко заявили, что идея интересная. Многие даже не представляют, как Юрий Дудь будет себя вести в непривычном для своей личности амплуа. Зрители привыкли наблюдать журналиста на своем привычном месте и не видели никогда, чтобы кто-то ему задавал вопросы. Подписчики отметили, что Баста также был первый в программе «вДудь». Поклонники обрадовались такому символичному жесту со стороны Василия Вакуленко.

Отметим, что в комментариях мгновенно появилось множесто вопросов в адрес Юрия Дудя. Многие вопросы заданы в манере опрашиваемого гостя. Намечается яркий и интересный выпуск,остается только ждать выход шоу.
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