Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос

Балерина Анастасия Волочкова сдалась перед подписчиками и решилась на радикальные перемены в себе. Но фанаты говорят, что всё это время имели в виду другое.

Елизавета Трюфель

Процедуру оздоровления Волочкова будет делать как прима – в салоне на Рублёвке. Оттуда она и поделилась новостным роликом. Однако поклонники предостерегли артистку. Им не понравился «нерублёвский» интерьер салона красоты и они считают, что услуги там оказывают некачественные. Волочкова призналась, что знает об ужасном состоянии своих волос. Оправдать она это решила однотипной причёской: якобы тренировки и концерты требуют коротких, собранных в хвостик волос.Об этом Волочкова поведала подписчикам из-за куста, за что над ней же посмеялись. Однако поклонники просят Анастасию остановиться, ведь она неправильно их поняла. Люди «добивали» женщину тем, что она вовсе за волосами не ухаживает. Она их не моет, относится к ним наплевательски, и копна новых ситуацию не изменит. И хвостик к ужасному состоянию шевелюры никак не относится. Но балерина уже пообещала поделиться с ними результатом.