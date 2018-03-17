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| | Ну и рот!: Клип Юлии Самойловой к «Евровидению-2018» просмотрели более миллиона пользователей YouTube

Ну и рот!: Клип Юлии Самойловой к «Евровидению-2018» просмотрели более миллиона пользователей YouTube

Сегодня, 17:07
В «Евровидении» России не победить, считают пользователи из-за Юлии Самойловой и ее внешних данных. После того, как представительница от России Юлия Самойлова не смогла принять участие в «Евровидении-2017», который проводила Украина, ей было обещано, что на конкурс она все-таки поедет, но уже в следующем году.

Ну и рот!: Клип Юлии Самойловой к «Евровидению-2018» просмотрели более миллиона пользователей YouTube

 

В Сети тем временем появился клип конкурсантки на песню I Won't Break. За небольшой промежуток времени его просмотрели более миллиона пользователей и уже составили свое мнение. Над созданием конкурсной песни для Юлии трудились мастера своего дела: Леонид Гуткин, Арье Бурштейн и Нэтт Нимроди. С Леонидом Гиткиным у «Первого канала» уже большой опыт сотрудничества. Именно он приобщился к написанию песен для Дины Гариповой и Полины Гагариной – конкурсанток прошлых лет. Гуткин подчеркивает, что песня I Won't Break написана специально для Самойловой, она воплощает ее дух, который слабый лишь на первый взгляд. Поэтому она и называется I Won't Break или «Я не сломаюсь».
 
В клипе есть момент, как волна пытается разрушить замок из песка, но терпит неудачу, так и дух певицы никому не сломить – он крепок, как скала. Как отмечает Юлия, авторы переложили на музыку и стихи ее собственные мысли. Поэтому сингл и клип вышли такими органичными. Представители Самойловой не спешат разглашать детали выступления певицы в Лиссабоне, но уверяют, что это будет метафорой зарождения жизни, любви и веры.


Однако пользователи Сети, успевшие посмотреть ролик, настроены не столь оптимистично. Они возмущены, что Россия хочет «взять жалостью» и ради певицы с ограниченными физическими возможностями «задвигает» более талантливых артистов. Не понравился юзерам ни текст песни, ни произношение Юлии, ни даже акцент, который клипмейкеры сделали на губах исполнительницы и ее кривых зубах. «Ну и рот! А зубы?! С такой участницей мы точно в пролете», - сокрушаются зрители.
Дарья Светозарова
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Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break

«Я не сломаюсь» - именно так называется музыкальная композиция Юлии Самойловой, с которой она выступит на «Евровидении-2018» в столице Португалии Лиссабоне.

Песню для «Евровидения – 2017» прослушало более миллиона пользователей YouTube
Песню для «Евровидения – 2017» прослушало более миллиона пользователей YouTube

Песню для «Евровидения – 2017» в исполнении конкурсантки Юлии Самойловой прослушало более миллиона пользователей YouTube. Видео было опубликовано 13 марта на

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