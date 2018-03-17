Перепалка полуголых частниц «Дом-2» завершилась дракой

Ожесточенный спор между обнаженными звездами шоу «Дом-2» перерос в драку. Потасовке между Валерией Голд и Анастасией Балинской пикантность придавало практически полное отсутствие на девушках одежды.

Причиной конфликта, разгоревшегося между Валерией Голд и Анастасией Балинской, является отсутствие хороших манер, при этом в данном грехе красавицы активно обвиняли друг друга. Балинсая напомнила своей сопернице, как она присваивала ей оскорбительные эпитеты «лошадь» и «быдло», в свою очередь, Голд решила не отставать, сообщив Анастасии о паре «грехов», которые числятся за ней.

Пойда Анна

От слов теледивы перешли к действиям, Анастасия швырнула в оппонентку пакетом с соком, на который Валерия отреагировала броском банки с джемом, после чего обе девушки начали настоящую войну, кидая все, что попадало под руку, в том числе и фрукты.На момент разгара битвы и без того короткое платье Голд задралось до неприличия, показав всем ее нижнее белье, тогда как Балинская изначально вела активные действия в купальнике.