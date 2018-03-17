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| | Летучая порадовала забавным роликом о визите на избирательный участок

Летучая порадовала забавным роликом о визите на избирательный участок

Сегодня, 16:43
В последнее время в России сформировался образ строгой Елены Летучей, которая внимательно следит за нарушениями законодательства. В Instagram телевизионная ведущая выложила забавный ролик о посещении избирательного участка.

Летучая порадовала забавным роликом о визите на избирательный участок

 

По сюжету видео Елена Летучая желает проголосовать за кандидата в президенты России. Журналистка приходит на избирательный участок и сталкивается с растерянностью сотрудников. Первым испугался строгой ведущей охранник. Он начал убеждать Летучую, что не разгадывает сканворды, а следит за дисциплиной в помещении. Затем настал черед членов избирательной комиссии. Они сочли, журналистка пришла с проверкой и предложили ей осмотреть урны, места для голосования и бюллетени.

Елена Летучая удивилась такому приему и попросила присутствующих предоставить ей возможность поддержать кандидата на пост главы государства. Ведущей позволили проголосовать, она вышла на улицу, села в такси, но когда водитель увидел знаменитость, то он начал показывать ей документы и убеждать, что автомобиль прошел техосмотр. Летучая 18 марта будет в Испании, поэтому проголосовала раньше срока. Кого поддержала журналистка неизвестно. Она обещает озвучить свой выбор 19 марта. Летучая призывает россиян прийти на голосование.
Домбровский Сергей
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