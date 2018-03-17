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| | Наверное, ссать хотят: Сестры Бузовы неудачно снялись в фотосессии для Olga Buzova Design

Наверное, ссать хотят: Сестры Бузовы неудачно снялись в фотосессии для Olga Buzova Design

Сегодня, 16:29
Из-за неудачной фотосессии сестры Бузовы опозорились на всю Сеть. Популярная певица Ольга Бузова и ее младшая сестра Анна отлично ладят между собой. При этом вкусы у них чаще всего совпадают, из-за чего их часто можно увидеть в платьях одинакового кроя, но разной расцветки.

Наверное, ссать хотят: Сестры Бузовы неудачно снялись в фотосессии для Olga Buzova Design

 

Фанаты знают, как упорно трудится Ольга, разрываясь между сольной карьерой и телевидением, поэтому с особым вниманием следят за продвижением ее дизайнерской линии Olga Buzova Design. А для демонстрации последней коллекции артистка привлекла свою младшую сестренку и закулисные фото уже попали в интернет. Ведущая «Дома-2» несколько дней назад посетила студию и снялась в фотосессии для новой линии одежды собственного бренда. В этот раз компанию на съемках ей составила и Анна. Поклонники отмечают, что, несмотря на схожие внешние черты и характеры, между сестрами нет соперничества. Комментируя их совместные ролики, пользователи не устают восхищаться тем, как девушки хорошо относятся друг к другу и всегда готовы подставить хрупкое девичье плечо несчастной родственнице.

 

«Очень любим вас, сестренки», - пишут многие преданные подписчики. Единственное, что пришлось не по душе некоторым фанатам – поза, в которой девушки предстали перед камерой. Многие нашли ее вульгарной. «Наверное, ссать хотят», - поделились своим нелестным мнением критики Бузовых.
Дарья Светозарова
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