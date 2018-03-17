Джоди Фостер стала жертвой неизвестного недуга

Актриса Джоди Фостер появилась на улицах США с костылями в руках. Поклонники звезды фильмов «Молчание ягнят», «Таксист», «Обвиняемые» и прочих сразу же забили тревогу, пытаясь узнать, что случилось с их кумиром.

Домбровский Сергей

Фанаты помнят Джоди Фостер в прекрасной физической форме. В роли агента ФБР актриса бегала по парку, готовая сразиться с каннибалом Ганнибалом Лектером. Сейчас ситуация изменилась кардинально. Поклонники не знают, какой недуг сразил Джоди Фостер и заставил ее сменить спортивную обувь на костыли. Фанаты заметили знаменитость в Беверли-Хилз. Звезда плохо передвигалась и выглядела беспомощной.Папарацци пытались узнать, какой недуг превратил пышущую здоровьем женщину в больного человека, но Джоди Фостер отказалась отвечать на вопросы журналистов, отшутившись. По словам актрисы, виновницей ее плачевного состояния является Мерил Стрип. Поклонники продолжают спорить о том, какой болезнью страдает Джоди Фостер.