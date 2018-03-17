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| | Кэти Топурия призналась в отношениях с экс-мужем

Кэти Топурия призналась в отношениях с экс-мужем

Сегодня, 16:25
Кети Топурия возобновила теплые отношения с экс-мужем. Солистка группы A’Studio и дизайнера собственной линии одежды KETIone поведала, что ее день полностью подстроен под ее дочь Оливию, поэтому к работе она обычно приступает после девяти вечера.

Кэти Топурия призналась в отношениях с экс-мужем

 

Иногда она вынуждена брать дочь на некоторые деловые встречи, которые невозможно перенести на вечер. По словам Кети Топурии, со своим экс-мужем и отцом Оливии Львом Гейхманом она сохранила прекрасные отношения, несмотря на распад семьи, они вместе продолжают воспитывать дочь и регулярно видятся. Они прикладывают максимум усилий, дабы ребенок не чувствовал себя обделенным родительской любовью.

Кэти Топурия призналась в отношениях с экс-мужем

 

Исполнительница, которая является грузинкой по национальности, призналась, что считается красивой женщиной по меркам своей страны, хотя она не тратит много времени на салоны красоты и пренебрегает различными бьюти-процедурами. Кроме того, звезда не стремится раздавать на страницах в соцсетях советы по уходу за собой и следованию модным тенденциям, так как ей это неинтересно, а также отсутствует время на такие «мелочи».
Пойда Анна
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