Кэти Топурия призналась в отношениях с экс-мужем

Кети Топурия возобновила теплые отношения с экс-мужем. Солистка группы A’Studio и дизайнера собственной линии одежды KETIone поведала, что ее день полностью подстроен под ее дочь Оливию, поэтому к работе она обычно приступает после девяти вечера.

Иногда она вынуждена брать дочь на некоторые деловые встречи, которые невозможно перенести на вечер. По словам Кети Топурии, со своим экс-мужем и отцом Оливии Львом Гейхманом она сохранила прекрасные отношения, несмотря на распад семьи, они вместе продолжают воспитывать дочь и регулярно видятся. Они прикладывают максимум усилий, дабы ребенок не чувствовал себя обделенным родительской любовью.

Пойда Анна

Исполнительница, которая является грузинкой по национальности, призналась, что считается красивой женщиной по меркам своей страны, хотя она не тратит много времени на салоны красоты и пренебрегает различными бьюти-процедурами. Кроме того, звезда не стремится раздавать на страницах в соцсетях советы по уходу за собой и следованию модным тенденциям, так как ей это неинтересно, а также отсутствует время на такие «мелочи».