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| | Зейн Малик украсил себя новыми тату после расставания с Джиджи Хадид

Зейн Малик украсил себя новыми тату после расставания с Джиджи Хадид

Сегодня, 16:17
Бывший солист группы One Direction расстался с моделью Джиджи Хадид и "разрисовал" себя. Певец продемонстрировал новые татуировки, сделанные после разрыва с возлюбленной.

Зейн Малик украсил себя новыми тату после расставания с Джиджи Хадид

 

Музыкант и модель разошлись после двухлетних отношений 13 февраля, оставшись при этом друзьями. Бывшие влюбленные не очень переживают свое расставание. Папарацци удалось запечатлеть Джиджи Хадид на улицах Нью-Йорка. Девушка выглядела счастливо и улыбалась. Некоторые поклонники утверждает, что таким образом модель скрывает свою грусть от посторонних.

 

По случаю разрыва отношений Зейн Малик решил набить себе тату. Фотоснимками, на которых запечатлен процесс нанесения татуировки, певец поделился Instagram. На одном из фото видно уже набитую на шее 25-летнего исполнителя черную розу.

Зейн не впервые делает татуировки из-за расставания с девушкой. На руке певца уже есть тату, которое он посвятил экс-возлюбленной Перри Эдвардс.
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