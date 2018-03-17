«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Елена Летучая отправилась в клинику Испании для избавления от лишнего веса Родченков: На ОИ-80 допинг советским спортсменам давало КГБ Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad Учёные: Кофе влияет на метаболизм человека Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны
| | Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском

Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском

Сегодня, 16:01
Александр Панкратов-Чёрный в интервью рассказал о кинорежиссёре Александре Павловском, который ушёл из жизни 16 марта нынешнего года.

Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском

 

Знаменитый отечественный актёр кино и театра Панкратов-Чёрный поведал о том, что ему не раз доводилось работать с Павловским, с которым они занимались созданием таких популярных художественных фильмов как: «Зефир в шоколаде» и «Ребёнок к ноябрю». По словам Александра, при жизни кинорежиссёр отличался мягкостью нрава и чувством такта, которые помогали ему в работе с различными артистами. Также Панкратов-Чёрный заметил, что Александр Павловский всегда максимально бережно относился к общению с актёрами, которых использовал в своих картинах, будто боясь задеть их чувства.

Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском

 

Актёр добавил, что Павловский никогда не ставил артистов перед фактом, пользуясь своим положением, а тактично просил от артистов выполнения их прямых обязанностей. По словам Александра Панкратова-Черного, усопший режиссёр был одним из редких кинодеятелей, который внимал советам со стороны.
Александр Вест
Новости по теме
Актёр из «Гарри Поттера» поведал, как спорт помог ему отойти от славы
Актёр из «Гарри Поттера» поведал, как спорт помог ему отойти от славы

Актёр по имени Джошуа Хердман, получивший широкую известность благодаря съёмкам в нескольких частях художественных фильмов о «Гарри Поттере», рассказал о том,

Панкратов-Черный рассказал о подробностях жизни Леонида Броневого
Панкратов-Черный рассказал о подробностях жизни Леонида Броневого

Стали известны некоторые подробности жизни умершего актера Леонида Броневого. Об этом рассказал Александр Панкратов-Черный. 

Медведев поздравил актера Александра Панкратова-Черного с 65-летием
Медведев поздравил актера Александра Панкратова-Черного с 65-летием

Народному артисту РФ Александру Панкратову-Черному исполнилось 65 лет. С этой знаменательной датой его поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости