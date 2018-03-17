Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском

Александр Панкратов-Чёрный в интервью рассказал о кинорежиссёре Александре Павловском, который ушёл из жизни 16 марта нынешнего года.

Знаменитый отечественный актёр кино и театра Панкратов-Чёрный поведал о том, что ему не раз доводилось работать с Павловским, с которым они занимались созданием таких популярных художественных фильмов как: «Зефир в шоколаде» и «Ребёнок к ноябрю». По словам Александра, при жизни кинорежиссёр отличался мягкостью нрава и чувством такта, которые помогали ему в работе с различными артистами. Также Панкратов-Чёрный заметил, что Александр Павловский всегда максимально бережно относился к общению с актёрами, которых использовал в своих картинах, будто боясь задеть их чувства.

Александр Вест

Актёр добавил, что Павловский никогда не ставил артистов перед фактом, пользуясь своим положением, а тактично просил от артистов выполнения их прямых обязанностей. По словам Александра Панкратова-Черного, усопший режиссёр был одним из редких кинодеятелей, который внимал советам со стороны.