Альбина Джанабаева показала возмужавшего сына Валерия Меладзе

Экс-участница музыкального проекта «ВИА Гра» Альбина Джанабаева опубликовала фотографию 14-летнего сына Константина на своей странице в Instagram. Подросток повернут спиной, но пользователи уверены, молодой человек похож на Валерия Меладзе.

Домбровский Сергей

Звездные родители стараются не показывать лицо Константина, опасаясь дурного глаза людей. Предыдущая супруга Валерия Меладзе говорила, что мальчик не похож на знаменитого певца и его отцом является другой мужчина. На фоне подобных заявлений поклонники проявляют большой интерес к Константину. Подросток высокий и статью похож на Валерия Меладзе. Он увлекается точными науками. В последнее время сын Джанабаевой заинтересовался программированием. Эстрадная деятельность не привлекает молодого человека.В молодости Валерий Меладзе тоже тянулся к техническим знаниям, но впоследствии отдал предпочтение творчеству. В обществе много говорят об отношениях звезд. Меладзе и Альбина Джанабаева официально зарегистрировали отношения в 2014 году. У них родился еще один сын Лука. Младший наследник Меладзе интересуется музыкой. Он с раннего возраста напевает песни отца. Родители собираются отдать его в музыкальную школку, когда малыш подрастет.